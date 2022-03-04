Взвешивание UFC 272: Ковингтон и Масвидаль показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 272, который состоится в ночь с 5 на 6 марта.

В главном событии вечера состоится поединок в полусреднем дивизионе между и Хорхе Масвидалем.

Результаты взвешивания:

Колби Ковингтон (77,34 кг) против (77,34 кг);

(72,57 кг) против (72,57 кг);

(66 кг) против Брайс Митчелл (66 кг);

Кевин Холлэнд (77,11 кг) против Алекс Оливейра (77,11 кг);

Грег Харди (120,66 кг) против Сергей Спивак (110,45 кг).

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