Взвешивание UFC 272: Ковингтон и Масвидаль показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 272, который состоится в ночь с 5 на 6 марта.
В главном событии вечера состоится поединок в полусреднем дивизионе между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
Результаты взвешивания:
Колби Ковингтон (77,34 кг) против Хорхе Масвидаль (77,34 кг);
Рафаэль Дос Аньос (72,57 кг) против Ренато Мойкано (72,57 кг);
Эдсон Барбоза (66 кг) против Брайс Митчелл (66 кг);
Кевин Холлэнд (77,11 кг) против Алекс Оливейра (77,11 кг);
Грег Харди (120,66 кг) против Сергей Спивак (110,45 кг).
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