Джо Роган вернется к работе на UFC 272 после скандала из-за расистских высказываний

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знаменитый комментатор боев промоушена Джо Роган возвращается к работе.

Напомним, что стэндап-комик и комментатор UFC не работал на турнире UFC 271 на фоне расового скандала: Рогана уличили в неоднократном использовании слова на букву «Н» в отношении чернокожих.

Уайт отмечает, что в команде комментаторов в этот раз будет отсутствовать Даниэль Кормье, отправившийся на похороны матери.

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Дэйна Уайт рассказал, когда Джо Роган вернется к работе в UFC