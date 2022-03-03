Канело – о Биволе: «Он сильный боксер, это будет действительно трудный бой»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Сауль Альварес высказался о Дмитрие Биволе, с которым мексиканец проведет поединок за титул в полутяжелом весе.

«Он сильный боксер. Я буду очень хорошо готовится, потому это будет действительно трудный бой.

Я в предвкушении от этого года. Я буду упорно трудиться и показывать лучшее на ринге. Мне нравятся вызовы, они пробуждают вкус к жизни», – признался Канело.

Бой Канело и Бивола может пройти в Дубае

Официально: Канело подерется с Дмитрием Биволом 7 мая за титул в полутяжелом весе    

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