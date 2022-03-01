Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес был замешан в перестрелке в Сан-Хосе

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес участвовал в перестрелке в Сан-Хосе, в результате которой один человек получил ранения.

По информации, инцидент произошел на шоссе Монтерей в Сан-Хосе. Один мужчина был отправлен в больницу с ранением, не угрожающим жизни, а второй — арестован.

О том, является ли Веласкес одним из этих мужчин, не сообщается.

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