Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес был замешан в перестрелке в Сан-Хосе

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес участвовал в перестрелке в Сан-Хосе, в результате которой один человек получил ранения.

По информации, инцидент произошел на шоссе Монтерей в Сан-Хосе. Один мужчина был отправлен в больницу с ранением, не угрожающим жизни, а второй — арестован.

О том, является ли Веласкес одним из этих мужчин, не сообщается.

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