Колби – Йоанне Енджейчик: «Сисястая женщина звала меня на свидание, но мне было на нее плевать»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон обратился к бывшей партнерше по залу American Top Team Йоанне Енджейчик.

Между спортсменами завязался заочный словесный конфликт после ухода «Хаоса» из команды.

«Обращаюсь к «Сисястой женщине» Йоанне. Ты говорила всякое дерьмо обо мне, когда я готовился к титульному бою. Я никогда ничего не говорил о тебе.

Мне плевать на тебя. Раньше ты писала мне сообщения после тренировок, флиртовала со мной, пытаясь позвать меня на свидание.

Йоанна, не злись на меня и не говори дерьма обо мне, только потому, что я не уделял тебе внимания», – сказал Ковингтон.

Енджейчик – Ковингтону: «У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король»

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