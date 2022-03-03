Дэйна Уайт сказал, при каком условии даст Колби титульный бой против Адесаньи

Теги UFC Дэйна Уайт Колби Ковингтон Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при соблюдении которых он устроит бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и топовым полусредневесом Колби Ковингтоном.

По мнению Уайта, для этого американцу придется победить лидеров рейтинга дивизиона до 84 килограммов.

«Я имею в виду, что Колби должен подняться в весе и победить Джареда Каннонира или Роберта Уиттакера или кто-то в этом духе, чтобы хотя бы просто начать обсуждать бой с Адесаньей», – сказал промоутер.

Ковингтон про бой с Масвидалем: «На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня»

Колби ответил на обвинения Масвидаля в обмане тренера: «Мы отдавали процент гонорара всему залу, а не кому-то отдельно»

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