Дэйна Уайт сказал, при каком условии даст Колби титульный бой против Адесаньи

Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при соблюдении которых он устроит бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и топовым полусредневесом .

По мнению Уайта, для этого американцу придется победить лидеров рейтинга дивизиона до 84 килограммов.

«Я имею в виду, что Колби должен подняться в весе и победить Джареда Каннонира или или кто-то в этом духе, чтобы хотя бы просто начать обсуждать бой с Адесаньей», – сказал промоутер.

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