Колби заявил о планах перейти в средний вес: «Я не против подняться и побить Адесанью»

Теги UFC средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон признался, что не исключает перехода в средний дивизион.

«Я не прочь подняться в средний вес и побить Адесанью. Этот парень не является разносторонне развитым бойцом. Ему не справиться с моим темпом.

Я знаю, что могу его перевести и затащить в глубокие воды. Так что у меня есть много вариантов», – сказал американский боец.

Колби – о Масвидале и Джонсе: «Они изменяют своим женам и бьют их. Они настоящие подонки»

Ковингтон про расставание Джонса с девушкой: «Наконец-то тебе удалось вразумить ее своим рукоприкладством»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные