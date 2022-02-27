Колби заявил о планах перейти в средний вес: «Я не против подняться и побить Адесанью»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон признался, что не исключает перехода в средний дивизион.

«Я не прочь подняться в средний вес и побить Адесанью. Этот парень не является разносторонне развитым бойцом. Ему не справиться с моим темпом.

Я знаю, что могу его перевести и затащить в глубокие воды. Так что у меня есть много вариантов», – сказал американский боец.

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