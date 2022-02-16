Нейт Диаз: «Третий бой с Конором? Не сейчас. Я хочу подраться с Порье»

Полусредневес UFC Нейт Диаз сообщил, что ему неинтересен третий бой с экс-чемпионом двух дивизионов .

«Третий бой с Конором? Не сейчас. Ему предстоит еще много работы.

У меня последний бой по контракту, и сейчас я хочу подраться с . Уверен, все может быть по-другому в следующем месяце. Когда кто-то победит, кто-то начнет делать что-то интересное.

Весь этот трешток мне неприятен. У меня больше фанатов, чем у других, но UFC не дает мне подраться, что я могу поделать? Остается только срать на них в интернете», – сказал Диаз.

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