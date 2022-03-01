Рафаэль Физиев: «Я все еще хочу провести бой с дос Аньосом, когда мое здоровье придет в норму»

Киргизский легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал перенос поединка с , который был запланирован 5 марта на UFC 272.

«Я полностью опустошен, но вынужден объявить, что выбываю из поединка с Рафаэлем дос Аньосом. У меня был просто прекрасный подготовительный лагерь, я был готов устроить для вас шоу.

Я прилетел в Лас-Вегас из Таиланда и заразился коронавирусом. Третий день я просто лежу в номере с температурой, болью в костях и кашлем.

Я все еще хочу провести бой с дос Аньосом, когда мое здоровье придет в норму. Хочу извиниться перед ним, но говорить, что притворяюсь — полная ерунда. Время все расставит по местам», – написал Физиев в твиттере.

Хабиб – о разговоре с Уайтом: «Дэйна сказал: если Махачев победит Грина, то он будет драться за титул»

Бой Физиева и Дос Аньоса перенесен из-за ковида у киргизского бойца