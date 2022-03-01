Дамир Исмагулов может выйти на замену Физиеву

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев из-за положительного теста на Covid снялся с боя против Рафаэля досАньоса. Бой должен состоятся в эти выходные.

Российско-казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Instagram заявил о желании выйти на замену и разделить октагон с бразильцем:

«Я на старте и уже в весе, просто подпиши контракт. Сильно бить не буду»

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