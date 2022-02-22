Рафаэль Физиев: «Потренировавшись с Чимаевым, я понимаю, почему весь мир говорит о нем»

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал о тренировке с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.

«У нас с ним был один спарринг. И я скажу вам, что он очень сильный парень. Теперь, потренировавшись с Хамзатом, я понимаю, почему весь мир говорит о нем, ведь он действительно очень сильный. У него идеальная борьба и очень хорошая ударка.

Мы спарринговали с уважением друг к другу. Он не пытался убить меня, как и я — потому что Хамзат большой парень, а у меня скоро бой. Мне не нужно драться на тренировке. Чимаев — очень хороший человек», – сказал Физиев.

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