Масвидаль – о вражде с Колби: «Этот кусок дерьма не заплатил моему тренеру 12,5 тысяч долларов»

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался о своем бывшем одноклубнике , рассказав свою версию начала вражды.

Напомним, что поединок между двумя спортсменами состоится в ночь на 6 марта в рамках турнира UFC 272.

«Все началось с того, что этот кусок дерьма не заплатил моему тренеру 12,5 тысяч долларов за бой, к которому он готовил его всю карьеру.

И когда Колби наконец мог заплатить, он не сделал этого. Так что я заплатил эти деньги из своего кармана. И с тех пор я знал, что рано или поздно ####### [разнесу] его», – заявил Масвидаль.

Колби – о Масвидале и Джонсе: «Они изменяют своим женам и бьют их. Они настоящие подонки»

Владелец ATT – о вражде Колби и Масвидаля: «Это было токсично. В какой-то момент мне пришлось сказать обоим, чтобы они ушли»