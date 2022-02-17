Петр Ян рассказал о спаррингах с Адесаньей и Чимаевым

Временный чемпион в легчайшем весе поделился воспоминаниями от тренировок с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей и полусредневесом .

«Спарринг с Адесаньей? Да, это было в 2014-м, в «Тайгере». Они приезжали сюда неоднократно. Какое впечатление... Я видел, что он техничный ударник.

Тогда он был больше сконцентрирован на своей ударной технике, только перешел в ММА. Очень техничный, очень высококлассный боец.

Я удивился самоотдачи Чимаева на тренировках. Когда к человеку большое внимание, он перестает максимально отдаваться, ловит какую-то волну непонятную.

А Хамзат — видно, что он пахарь. Пашет утром, днем и вечером. Думаю, результат не за горами — если он будет так же пахать», – сказал Ян.

Чимаев ответил Кормье, предсказавшему ему проблемы в бою с Адесаньей: «Я не ты, я другой»

Андрей Корешков про Чимаева: «Он немного себя переоценивает»