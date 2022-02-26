Колби – о Масвидале и Джонсе: «Они изменяют своим женам и бьют их. Они настоящие подонки»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон в очередной раз высказался о и , обвинив их в неуважении к закону.

«Дело в том, что этих двух парней многое объединяет. Мы говорим о двух подонках, двух преступниках. Кто вообще может поладить с такими людьми? Они настоящие подонки.

Они изменяют своим женам, бьют их, не платят налоги. Они не соблюдают наши законы, так что я как человек, который соблюдает закон и порядок, не могу поладить с этими парнями», – уверяет Ковингтон.

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