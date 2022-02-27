Ислам Махачев: «Я готов драться за титул уже на следующей неделе»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев после победы над Бобби Грином в промежуточном весе до 73 килограммов заявил, что хочет драться за титул.

«Я готов драться за титул уже на следующей неделе, в рамках следующего номерного шоу, но я хочу драться за чемпионский пояс в Абу-Даби, чтобы все мои друзья могли прийти на бой и поддержать меня», – сказал россиянин после поединка.

Ислам Махачев нокаутировал Бобби Грина в главном событии UFC Fight Night 202

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