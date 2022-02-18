Вудли дал совет Масвидалю перед боем с Колби: «Хорхе нужно сдерживать свои эмоции и бить по корпусу»

Бывший чемпион в полусреднем весе сказал, что следует сделать Хорхе Масвидалю, чтобы победить .

Напомним, что поединок двух давних соперников возглавит турнир UFC 272.

«Масвидалю просто нужно сдерживать свои эмоции и не доводить это до того, что он просто хочет сразиться с ним, причинить ему боль и попытаться разнести его.

Я чувствую, что сейчас у него лучший бокс в ММА. Я считаю, что скорость его рук сумасшедшая. Его способность работать по корпусу просто сумасшедшая.

Колби Ковингтон не любит удары по туловищу. Я знал это. Почему я не бил его туда, я не знаю. Масвидаль знает это.

Он дал мне несколько советов на этот счет. Я думаю, он просто собирается поработать по его корпусу», – сказал Вудли.

Масвидаль про бой с Ковингтоном: «Надеюсь, что рефери, пытаясь меня оттащить от него, поскользнется на банановой кожуре»

Масвидаль – о Колби: «Он шарлатан. Спросите его о лучшем законе, принятом при Трампе. Вы увидите, что он мошенник»