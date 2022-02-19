Владелец ATT – о вражде Колби и Масвидаля: «Это было токсично. В какой-то момент мне пришлось обоим, чтобы они ушли»

Дэн Ламберт, владелец зала American Top Team, рассказал о зарождении конфликта между и .

Ранее оба бойца тренировались в ATT и поддерживали дружеские отношения, однако после между ними развязалась вражда, после чего Колби покинул зал.

«Да, отношения стали токсичными. И дошло до того, что это повлияло на тренажерный зал. За последние 25 лет у нас в этом спортзале было много бойцов.

У нас были люди, которые любили друг друга, у нас были люди, которые не любили друг друга.

Но мы всегда могли контролировать это, сохранить некоторый профессионализм в тренажерном зале и не позволить личному повлиять на команду.

Но их ситуация дошла до того, что это повлияло на людей в зале, и я не мог держать это под контролем.

И в какой-то момент нам пришлось сказать им обоим, чтобы они ушли», – признался Ламберт.

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