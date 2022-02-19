Владелец ATT – о вражде Колби и Масвидаля: «Это было токсично. В какой-то момент мне пришлось обоим, чтобы они ушли»

Дэн Ламберт, владелец зала American Top Team, рассказал о зарождении конфликта между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
Ранее оба бойца тренировались в ATT и поддерживали дружеские отношения, однако после между ними развязалась вражда, после чего Колби покинул зал.
«Да, отношения стали токсичными. И дошло до того, что это повлияло на тренажерный зал. За последние 25 лет у нас в этом спортзале было много бойцов.
У нас были люди, которые любили друг друга, у нас были люди, которые не любили друг друга.
Но мы всегда могли контролировать это, сохранить некоторый профессионализм в тренажерном зале и не позволить личному повлиять на команду.
Но их ситуация дошла до того, что это повлияло на людей в зале, и я не мог держать это под контролем.
И в какой-то момент нам пришлось сказать им обоим, чтобы они ушли», – признался Ламберт.
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