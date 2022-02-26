Исмаилов – о победе над Дуродолой: «Все говорили, что меня прикончат. Я понимал, что мне нужно начать бой»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал свой дебют в боксе. «Лысый хищник» одержал разгромную победу по очкам над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Я же не мог в первом раунде оставить свои руки. Я понимал, что надо работать все четыре, я настраивался на четыре раунда.

У меня заболели руки, когда я попал ему основательно в первом раунде. Все говорили, что меня прикончат. Мол, куда он идет? Дуродола гигант... накачанный весь, надутый...

Я понимал, что мне нужно начать бой и я пойму, что происходит, какие у меня шансы и что надо делать», – сказал после боя Магомед.

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