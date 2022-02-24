Дуэль взглядов Магомед Исмаилов – Оланреваджу Дуродола

В Москве состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов участников турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 25 февраля.

В главном событии вечера встретятся боец ММА Магомед Исмаилов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола. Спортсмены показали одинаковый вес — 91,9 кг.

Дуэль взглядов:

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