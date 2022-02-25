Исмаилов про бой с Дуродолой: «Более волнительно, чем обычно»

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с нигерийским боксером Оланреваджу Дуродолой.

«Потанцуем. Признаюсь, мне немного более волнительно, чем обычно, это, наверное, из-за того, что в ноги проходить нельзя.

Зайдем в ринг порхать и жалить», – написал Исмаилов.

Бой Исмаилов и Дуродолы по правилам бокса состоится 25 февраля.

Дуэль взглядов Магомед Исмаилов – Оланреваджу Дуродола

Мага Исмаилов дебютирует в боксе. Но у него нет ударной базы и проблемы с выносливостью, а соперник (Дуродола) – страшный панчер