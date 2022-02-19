Майкл Биспинг: «Бобби Грин может выиграть бой у Махачева, он намного лучше в стойке»

Теги UFC Майкл Биспинг легкий вес (MMA) Ислам Махачев UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что американец Бобби Грин способен одержать победу над Исламом Махачевым.

Напомним, что поединок между легковесами состоится 26 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 202.

«Давайте говорить честно – Бобби может выиграть этот бой. В стойке Грин намного лучше.

Ислам умеет бить, конечно, он не просто борец, но он даже близко не такой быстрый и ловкий, как Бобби Грин.

У него нет такой работы ног. Преимущество Ислама только в борьбе и джиу-джитсу», – считает Биспинг.

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