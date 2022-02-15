Российский средневес Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боксерского поединка с Оланреваджи Дуродолой.

«Я ему покажу, что такое бокс. Он увидит, что это не ММА. Тут нет кикбоксинга или борьбы. Он не сможет использовать ноги или уложить меня в партер. Только руки, это бокс.

Я в разы лучше него в этом бое. Когда я андердог, я в своей тарелке.

Когда мне дают больше шансов на победу. Я уже не в своей тарелке. Когда я андердог, это меня заводит. Я — другой зверь», – сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ».

Магомед Исмаилов: «Кайфую сейчас от того, что люди считают меня недышащим спортсменом»

Мага Исмаилов дебютирует в боксе. Но у него нет ударной базы и проблемы с выносливостью, а соперник (Дуродола) – страшный панчер