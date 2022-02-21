Хабиб про смену соперника у Махачева: «Не должно быть недооценки, Грин – очень интересный, крепкий парень»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC Fight Night Бенеил Дариуш Махачев - Грин Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника Ислама Махачева по бою 26 февраля.

Изначально с Махачевым должен был драться Бенеил Дариуш, но он снялся из-за травмы. Его заменит Бобби Грин.

«Грин — крепкий боец, у него большой опыт и он хорошо защищается от проходов в ноги. Он недавно подрался и находится в форме. Это не то чтобы ему за девять дней сказали — он же на позапрошлой неделе дрался.

Ему придется заново проходить весогонку, но тут он грамотно поступил, попросил: «Если хотите, чтобы я подрался, дайте мне 160 фунтов, чтобы много веса не гонять».

Думаю, что Грин сейчас в физической форме. Мы видели, как неделю назад он победил у хорошего, крепкого ударника. С нашей стороны никакой недооценки нет. Мы с Исламом много обсуждали, смотрели его бои.

Думаю, не должно быть недооценки, потому что Грин — очень интересный, психологически устойчивый, крепкий парень», – сказал Нурмагомедов.

Дэн Хукер: «Дариуш сломал бедренную кость. Это весомое оправдание снятия с боя против Махачева»

Майкл Биспинг: «Бобби Грин может выиграть бой у Махачева, он намного лучше в стойке»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные