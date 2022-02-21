Хабиб про смену соперника у Махачева: «Не должно быть недооценки, Грин – очень интересный, крепкий парень»

Бывший чемпион в легком весе оценил нового соперника по бою 26 февраля.

Изначально с Махачевым должен был драться , но он снялся из-за травмы. Его заменит Бобби Грин.

«Грин — крепкий боец, у него большой опыт и он хорошо защищается от проходов в ноги. Он недавно подрался и находится в форме. Это не то чтобы ему за девять дней сказали — он же на позапрошлой неделе дрался.

Ему придется заново проходить весогонку, но тут он грамотно поступил, попросил: «Если хотите, чтобы я подрался, дайте мне 160 фунтов, чтобы много веса не гонять».

Думаю, что Грин сейчас в физической форме. Мы видели, как неделю назад он победил у хорошего, крепкого ударника. С нашей стороны никакой недооценки нет. Мы с Исламом много обсуждали, смотрели его бои.

Думаю, не должно быть недооценки, потому что Грин — очень интересный, психологически устойчивый, крепкий парень», – сказал Нурмагомедов.

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