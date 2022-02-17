Веттори вступил в защиту травмированного Дариуша: «Он ничего не хотел больше, чем бой с Махачевым»

Средневес UFC Марвин Веттори поддержал , которого раскритиковали за снятие с боя против Ислама Махачева.

«Для всех, кто несет чушь — у Бенеила серьезная травма ноги, он ничего не хотел больше, чем этот бой.

20 поединков в UFC, он дрался практически со всеми, является одним из самых активных бойцов. Мойте рот всякий раз, когда говорите о нем», – написал Веттори в твиттере.

26 февраля на UFC Fight Night 202 Махачев подерется с Бобби Грином.

Махачев о смене соперника на UFC Fight Night 202: «Разные оппоненты, одна цель»

Ислам Махачев: «Думаю, что в конце года я встречусь с Оливейрой в Абу-Даби»