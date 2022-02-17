Веттори вступил в защиту травмированного Дариуша: «Он ничего не хотел больше, чем бой с Махачевым»

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Средневес UFC Марвин Веттори поддержал Бенеила Дариуша, которого раскритиковали за снятие с боя против Ислама Махачева.

«Для всех, кто несет чушь — у Бенеила серьезная травма ноги, он ничего не хотел больше, чем этот бой.

20 поединков в UFC, он дрался практически со всеми, является одним из самых активных бойцов. Мойте рот всякий раз, когда говорите о нем», – написал Веттори в твиттере.

26 февраля на UFC Fight Night 202 Махачев подерется с Бобби Грином.

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