Махачев – о травме Дариуша: «Бенеил – один из лучших в мире. Желаю ему скорейшего выздоровления, у него тяжелая травма»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бенеил Дариуш Махачев - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на отмену поединка с Бенеилом Дариушем.

Напомним, что американец иранского происхождения выбыл из-за перелома ноги.

«Я расстроился после того, как Бенеил получил травму, но я верю, что мы с ним подеремся в этом или следующем году.

У него тяжелая травма, он сломал ногу, но Бенеил – один из лучших в мире, и я убежден, что я должен с ним подраться. Сейчас я желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал Махачев.

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