Махачев – о травме Дариуша: «Бенеил – один из лучших в мире. Желаю ему скорейшего выздоровления, у него тяжелая травма»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на отмену поединка с .

Напомним, что американец иранского происхождения выбыл из-за перелома ноги.

«Я расстроился после того, как Бенеил получил травму, но я верю, что мы с ним подеремся в этом или следующем году.

У него тяжелая травма, он сломал ногу, но Бенеил – один из лучших в мире, и я убежден, что я должен с ним подраться. Сейчас я желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал Махачев.

Камил Гаджиев: «Если не в этом году, то в следующем Махачев обязательно получит титульный бой»

Хавьер Мендес: «У Махачева сейчас лучшая форма, которую я когда-либо видел. Ставлю десятку»