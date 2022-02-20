Дэн Хукер: «Дариуш сломал бедренную кость. Это весомое оправдание снятия с боя против Махачева»

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал о характере травмы Бенеила Дариуша, который снялся с боя против Ислама Махачева 26 февраля.
«Дариуш сломал бедренную кость. Это серьезная травма.
Да, конечно же, люди вышли в интернет и решили, что он отказался драться, но сломанная бедренная кость, ребята, это настолько весомое оправдание, насколько весомым оно может быть для того, чтобы сняться с боя», – сказал Хукер.
26 февраля на UFC Fight Night 202 Махачев подерется с Бобби Грином.
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