Дэн Хукер: «Дариуш сломал бедренную кость. Это весомое оправдание снятия с боя против Махачева»

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал о характере травмы , который снялся с боя против 26 февраля.

«Дариуш сломал бедренную кость. Это серьезная травма.

Да, конечно же, люди вышли в интернет и решили, что он отказался драться, но сломанная бедренная кость, ребята, это настолько весомое оправдание, насколько весомым оно может быть для того, чтобы сняться с боя», – сказал Хукер.

26 февраля на 202 Махачев подерется с Бобби Грином.

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