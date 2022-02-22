Хавьер Мендес: «У Махачева сейчас лучшая форма, которую я когда-либо видел. Ставлю десятку»

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Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Бобби Грином 26 февраля на UFC Fight Night 202.

«У Ислама сейчас лучшая форма, которую я когда-либо видел. Ставлю десятку. Он невероятен во всех направлениях поединка, полностью готов к бою. Два его главных спарринг-партнера сейчас – это Сайгид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов.

В основном Ислам работает со своими ребятами. Я привел ему из моих кое-каких парней, но главным образом он работает с Сайгидом и Гаджи. Плюс еще двоюродный брат Хабиба Усман», – сказал Мендес.

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