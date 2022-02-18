Ислам Махачев опубликовал мем про срыв боя против Бенеила Дариуша

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на отмену поединка против Бенеила Дариуша.

Претендентский бой россиянина и американца иранского происхождения должен был возглавить турнир UFC Fight Night 202.

Однако Дариуш в ходе тренировочного лагеря получил серьезную травму: после перелома малой берцовой кости Бенеилу может потребоваться операция.

«Твое лицо, когда с боя слетел твой оппонент, но виноват почему-то все равно ты», – выложил Махачев в сторис Инстаграма.

Махачев о смене соперника на UFC Fight Night 202: «Разные оппоненты, одна цель»

Дариуш снялся с боя против Махачева из-за травмы. Его заменит Бобби Грин

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