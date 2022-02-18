Соперник Махачева хочет пояс BMF в легком весе за победу над Исламом

Следующий соперник Ислама Махачева Бобби Грин задал вопрос руководству UFC.
Американский боец хочет, чтобы за победу над россиянином ему дали пояс BMF [Самый опасный ублюдок в игре].
В 2019 году этот титул в полусреднем весе выиграл Хорхе Масвидаль, победивший Нейта Диаза.
«Нет ли у них такого для легкого дивизиона?» – написал Бобби в Инстаграме.
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