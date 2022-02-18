Соперник Махачева хочет пояс BMF в легком весе за победу над Исламом

Следующий соперник Ислама Махачева Бобби Грин задал вопрос руководству .

Американский боец хочет, чтобы за победу над россиянином ему дали пояс BMF [Самый опасный ублюдок в игре].

В 2019 году этот титул в полусреднем весе выиграл , победивший .

«Нет ли у них такого для легкого дивизиона?» – написал Бобби в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bobby King Green (@bobbykinggreen)

Ислам Махачев опубликовал мем про срыв боя против Бенеила Дариуша

«Бобби – реальный гангстер». Физиев про нового соперника Махачева