Соперник Махачева хочет пояс BMF в легком весе за победу над Исламом

Теги UFC Нейт Диаз легкий вес (MMA) Хорхе Масвидаль Ислам Махачев натив контент Бокс/MMA/UFC

Следующий соперник Ислама Махачева Бобби Грин задал вопрос руководству UFC.

Американский боец хочет, чтобы за победу над россиянином ему дали пояс BMF [Самый опасный ублюдок в игре].

В 2019 году этот титул в полусреднем весе выиграл Хорхе Масвидаль, победивший Нейта Диаза.

«Нет ли у них такого для легкого дивизиона?» – написал Бобби в Инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Bobby King Green (@bobbykinggreen)

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