Кевин Ли – о Eagle FC: «Лучшие бойцы не всегда находятся в UFC. В России есть парни, которые могут выбить все дерьмо из тебя»

Теги UFC Кевин Ли натив EFC контент Бокс/MMA/UFC

Новичок промоушена Eagle FC Кевин Ли рассказал, по каким причинам принял предложение организации после своего ухода из UFC.

«Мы знаем, что лучшие бойцы не всегда находятся в UFC. В России есть несколько парней, которые выбьют из вас все дерьмо, так что чувство конкуренции во мне просто заставляет меня быть еще лучше, чем они.

Это не значит, что теперь я могу расслабиться, мол теперь я зарабатываю кучу денег, теперь я могу пойти туда и просто повеселиться. Нет, это бои. В конце концов, там мы боремся за нашу жизнь», – сказал Ли.

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