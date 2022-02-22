Андрей Корешков 13 мая проведет бой с Полом Дэйли

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе узнал имя следующего соперника.

13 мая на турнире Bellator в Лондоне Корешков проведет бой с британцем Полом Дэйли.

В прошлые выходные россиянин одержал победу над Ченси Ренкаунтри нокаутом в первом раунде. 38-летний Дэйли в последнем поединке проиграл Джейсону Джексону единогласным решением судей.

Корешков про поединок с Амосовым: «Это, конечно, не бой мечты, а что делать?»

Шлеменко про победу Корешкова на Bellator 274: «Спасибо Артуру Гусейнову и Дагестану»