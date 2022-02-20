Шлеменко про победу Корешкова на Bellator 274: «Спасибо Артуру Гусейнову и Дагестану»

Российский боец прокомментировал победу на Bellator 274.

Корешков победил Ченса Ренкаунтри нокаутом ударом ногой с разворота в корпус в первом раунде.

«Это была заготовка, которая сработала. Спасибо Артуру Гусейнову. Мы работали с Андреем, готовились под Гусейнова, который любит бить вертушки.

Андрей наносил эти удары, чтобы я защищался. Андрей эти удары хорошо наработал за этот момент, когда я готовился к Гусейнову. Ему приходилось много наносить эти удары для того, чтобы пытаться мне нагрузить, как это делает Артур.

И он [Корешков] повторил этот удар как одна из коронок, и когда ему поставили соперника, вдобавок еще и левшу... То есть вы представьте, что он до этого работал со мной примерно месяц, нанося эти вертушки по корпусу мне — левше.

И здесь он просто взял и кинул этот удар. Левша для него был очень удобен. Он нарабатывал этот удар, готовя меня к Артуру Гусейнову. Вот так. Спасибо Артуру и Дагестану», – сказал Шлеменко.

Видео нокаута в бою Корешкова и Ренкаунтри на Bellator 274

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