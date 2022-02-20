Корешков про поединок с Амосовым: «Это, конечно, не бой мечты, а что делать?»

Бывший чемпион Bellator в полусредневес весе Андрей Корешков после победы над Ченсом Ренкаунтри на Bellator 274 вызвал на бой британца Пола Дейли.

«Его не было в списках, когда анонсировали турнира в Лондоне. У него на странице я видел, что он просит ко-мэйн ивент, хочет драться там. Я так понял, если сразу забыли с ко-мэйн ивентом, поставили там Лису с Джейсоном Джексоном. Но почему бы и нет? Если у него нет соперника и есть желание, я готов.

Поединок с ? Это, конечно, не бой мечты, ну а что делать? Как быть? Если к примеру, у меня будет шанс подраться за титул, то 100% я его использую. Он бы ответил точно так же, если бы я был чемпионом. А как по-другому?» – сказал Корешков.

Андрей Корешков победил Ренкаунтри нокаутом в 1-м раунде на Bellator 274