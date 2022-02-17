Махачев о смене соперника на UFC Fight Night 202: «Разные оппоненты, одна цель»

Российский легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на снятия Бенеила Дариуша с их боя и его замену на Бобби Грина.
«Разные оппоненты, одна цель. Кроме того, я просто желаю Бенеилу скорейшего восстановления и удачи. Я искренне верю, что мы с ним встретимся в будущем.
Соперник травмировался, дали нового оппонента. 26 февраля мы деле», – написал Махачев в инстаграме.
Бой Махачева и Грина 26 февраля возглавит турнир UFC Fight Night 202.
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