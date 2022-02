В Лас-Вегасе в ночь на 20 февраля состоялся UFC Fight Night 201.

В главном событии вечера (17-7) проиграл Джамаалу Хиллу (10-1, 1NC) нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута:

Jamahal Hill in the first 😳 #UFCVegas48 pic.twitter.com/raOCozhIHe