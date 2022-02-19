UFC Fight Night 201: Уокер против Хилла, Докос против Пикетта и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 20 февраля состоится UFC Fight Night 201.

В главном событии вечера нас ждет поединок в полутяжелом весе между (17-6) и Джамаалом Хиллом (9-1, 1NC).

Другие бои главного карда:

Кайл Докос (8-2, 1NC) против Джейми Пикетт (10-5) в промежуточном весе;

Алан Будо (6-3, 1NC) — Паркер Портер (10-6) в тяжелом весе;

Джим Миллер (33-16, 1NC) — Николас Мотта (11-3) в легком весе;

Абдул Разак Альхассан (11-4) — Хоакин Бакли (13-4) в среднем весе.

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