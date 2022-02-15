Магомед Исмаилов: «Кайфую сейчас от того, что люди считают меня недышащим спортсменом»

Российский средневес Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боксерского поединка с Оланреваджи Дуродолой.

«Я в своей тарелке. Когда мне дают больше шансов на победу, я другой. А так, это меня заводит. Другой зверь.

Я иду на этот бой, чтобы удивить. Это интересно мне. Это дает мне это состояние. А когда все говорят, что ты не потянешь... Это то, что меня соблазняет.

Я кайфую сейчас от того, что люди считают меня недышащим спортсменом. Окей, если 10 раз можешь сделать что-то, а потом тебе будут долго тыкать, что ты споткнулся. Это надо пропускать. Есть вещи, когда надо одно ухо закрыть, чтобы не вылетало», – сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ».

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