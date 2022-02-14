Хамзат Чимаев заявил, что может подняться в полутяжелый вес: «Я большой и высокий парень»

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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, что в будущем может попробовать замахнуться на титул в полутяжелом весе UFC.

Швед чеченского происхождения считает, что обладает нужными физическими качествами.

«Вижу ли я себя чемпионом в полутяжелом весе UFC? Почему нет? Я большой парень, высокий.

Могу вес набрать и в будущем посмотрим. Сейчас сфокусировались на 77 килограммах, а дальше посмотрим», – сказал Хамзат.

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