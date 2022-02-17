Конор: «Я самый богатый, опасный и неуязвимый»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем превосходстве над соперниками.
«У меня лучший граунд-энд-паунд в игре. Мой самый высокий процент нокаутов на самом деле не связан с ударом дальней рукой в стойке, как многие предполагают.
Мой самый высокий процент финишей связан с вертикальными ударам. Я не промахиваюсь, работая в граунд-энд-паунде, и не бью по рукам. Я разбиваю мягкие лица, головы и черепа.
Как вы могли видеть, после противостояния со мной люди все в рассечениях. Их кожа лопается, а моя остается гладкой, как масло, и мне даже не нужно поправлять прическу. Вот почему эти крысы меня ненавидят.
Я самый богатый, опасный и неуязвимый. На всякий случай сообщаю вам, крысиные мешки, что я открыл яхтенный сезон, или, как я его еще называю, сезон бархатистой карамельной кожи», – написал ирландец в инстаграме.
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