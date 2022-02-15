Дастин Порье: «Я больше не буду драться с Конором. Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги»

Бывший претендент на чемпионский пояс в легком весе Дастин Порье назвал условие четвертого боя с экс-чемпионом двух дивизионом .

«У нас с Конором есть история. Я провалил бой с ним в полулегком весе, а затем дважды побил его семь лет спустя. Вероятно, я больше не буду драться с Конором. Я больше не хочу этого. Эта дверь для меня закрыта.

Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги. Я побил его два раза подряд. Могу ли я сделать это лучше?

Могу я нокаутировать его быстрее, или выиграть раунд со счетом 10-7? Если я и сделаю это снова, то только из-за денег. А это уже совсем другое», – сказал Порье.

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