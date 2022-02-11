Конор: «Смейтесь, улыбайтесь и будьте богаты! Это то, чем я сам занимаюсь, а я миллиардер»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился советом, как стать успешнее.
«Рассчитайте свою ценность по тому, сколько раз вы смеетесь и улыбаетесь в течение дня. Затем предпринимайте шаги, чтобы в вашей жизни стало больше удачи, смеха и улыбок!
Смех, веселье, счастье! Найдите это внутри себя. Ищите это в других. Смейтесь, улыбайтесь и будьте богаты! Это то, чем я сам занимаюсь, а я миллиардер», – написал Макгрегор в инстаграме.
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