Стерлинг про допинг Яна и Камилы Валиевой: «Если вы воспринимаете мое заявление, как оскорбление всей России, то это на вашей совести»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подозревает будущего соперника в употреблении стероидов.

«Я бы предположил, что по крайней мере 50% бойцов ММА принимают стероиды. Просто не у всех есть одинаковый доступ к достойным и правильным врачам. Но, как раньше уже говорил, я не знаю, кто жульничает, но я постоянно подозреваю людей.

Продолжаем следить за этим случаем с молодой спортсменкой в образовательных целях. Это препарат используется для лечения стенокардии и других проблем, связанных с сердцем.

Девочке 15 лет. Подтолкнули ли ее к этому тренеры, это уже другая история. Я просто хочу сказать, что у меня есть все основания подозревать Яна в жульничестве.

Если вы воспринимаете мое заявление, как оскорбление всей России, то это на вашей совести. Потому что эти слова не от меня.

Меня беспокоит эта ситуация, так как считаю, что бойцы должны садиться в тюрьму за употребление запрещенных препаратов. Это должно касается не только UFC, а и всех боевых видов спорта в целом», – написал Стерлинг в твиттере.

Валиеву высмеял чемпион UFC – тот, которого Ян вырубил коленом. Американец уверен, что вся Россия на допинге

Петр Ян – о бое с Алджамейном Стерлингом: «9 апреля во Флориде я сломаю этого клоуна»