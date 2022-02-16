Диана Авсагарова 12 марта подерется с Эшли Дин на Bellator 276

Стала известна следующая соперница российского бойца Bellator Дианы Авсагаровой.

12 марта на турнире Bellator 276 россиянка проведет бой с американкой Эшли Дин.

В апреле 2021-го Авсагарова дебютировала в Bellator, нокаутировав за 29 секунд Тару Графф. В июле россиянка победила Габриэллу Гулфин раздельным решением судей.

Эшли Дин дебютирует в Bellator, всего на ее счету пять побед и шесть поражений в 15 боях по правилам ММА.

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