Физиев получил американскую визу. Бой с Дос Аньосом в силе

Журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на менеджера Дэнни Рубинштейна, сообщил, что киргизский боец UFC Рафаэль Физиев получил визу в США.
Бой с Рафаэлем Дос Аньосом состоится 5 марта на турнире UFC 272. Изначально поединок должен был пройти 19 марта на турнире в Лас-Вегасе.
28-летний Физиев идет на серии из пяти побед подряд в UFC. В последнем поединке «Атаман» нокаутировал Брэда Ридделла.
37-летний Дос Аньоса в ноябре 2020-го победил раздельным решением судей Пола Фелдера.
Физиев про бой с Дос Аньосом: «Отдам всего себя, со щитом или на щите»