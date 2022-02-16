Физиев получил американскую визу. Бой с Дос Аньосом в силе

Журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на менеджера Дэнни Рубинштейна, сообщил, что киргизский боец UFC Рафаэль Физиев получил визу в США.

Бой с состоится 5 марта на турнире UFC 272. Изначально поединок должен был пройти 19 марта на турнире в Лас-Вегасе.

28-летний Физиев идет на серии из пяти побед подряд в UFC. В последнем поединке «Атаман» нокаутировал Брэда Ридделла.

37-летний Дос Аньоса в ноябре 2020-го победил раздельным решением судей Пола Фелдера.

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