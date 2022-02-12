Фьюри – о срыве боя с Усиком: «Мы уже могли подписывать контракты»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о срыве переговоров по поводу поединка с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Джошуа хотел больше денег. 15 млн было недостаточно, поэтому, очевидно, что боя нет. Насколько я знаю, то все было очень близко. Мы уже могли подписывать контракты.

Мы сделали все возможное, чтобы наш бой с Усиком состоялся, но потом вывалилась куча дерьма.

Все стороны выдвигали так много требований. Уайт требовал свой кусок, а Джошуа хотел свой. Положительным моментом является то, что я проведу бой 23 апреля. Изначально я хотел драться 26 марта.

Я на вершине дерева. Я не жду, пока другие решат, что делать с моей карьерой. Я назначаю свое время и свои даты. Когда они займут мое место, тогда смогу диктовать условия. Я хочу провести три поединка в нынешнем году. Чтобы это реализовать, я должен оставаться занятым.

Я не виноват, что их не устраивает мое предложение. Усик не мог быть готовым до конца мая. Диллиан обязательный претендент, так что у него нет выбора, он должен драться. Мы тоже хотим это сделать», – сказал Фьюри.

В апреле этого года Фьюри должен провести бой с .

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