Хамзат Чимаев: «Мне без разницы, если Бернс не подпишет контракт. С кем-то подраться и пойти дальше»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев признался, что контракт на бой с еще не подписан.

При этом швед чеченского происхождения уверен, что не останется без поединка в ближайшее время.

«Мне без разницы, если Бернс не подпишется, там любой другой чувак выйдет.

С кем-то просто подраться, заработать свои деньги и пойти дальше. Если всех убивать, то они никуда не денутся», – рассказал Хамзат.

Ранее появилась информация, что Бернс и Чимаев согласились провести бой 9 апреля. Оба бойца публично заявляли о желании встретиться друг с другом в октагоне.

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