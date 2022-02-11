Шведский боец чеченского происхождения опроверг информацию, что его не пустили в США из-за проблем с визой.

«Я прилетел в Таиланд, а сейчас улечу в Швецию. И оттуда — в США. Пока что виза есть. Пока есть, будем драться. А если не будет, то не будет. Мне без разницы. Драться по-любому буду.

Много чего про меня говорят в интернете. Тот, кто хочет что-то узнать, пусть у меня спрашивает, а не в интернете. Не знаю, у кого эта информация появилась. Наврали людям... Сейчас в интернете люди как стая овец. Одна овца побежала в сторону — и все за ней... Тупые новости.

В субботу я улечу домой. Там, в Швеции, 2-3 недели буду готовиться. И как UFC скажут, вылечу в Америку — как обычно, за месяц до боя. И там продолжу подготовку.

Мне сказали, что на 99 процентов это [соперником будет] . Я готовлюсь. Мне никогда не давали [бои] за два месяца. Единственное — бой с Ли Цзяньлянем. Его дали за полтора месяца.

А за два месяца мне никогда не говорили: «У тебя 100 процентов этот бой есть». Обычно за две-три-четыре недели. Посмотрим. Надеюсь, Гилберт согласится и мы будем драться», – сказал Чимаев.

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