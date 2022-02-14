Дэйна Уайт рассказал, когда Джо Роган вернется к работе в UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Джо Роган будет работать на турнирах UFC, если ему будет позволять рабочее расписание.

Напомним, что знаменитый стэндап-комик и телекомментатор пропустил UFC 271. Дэйна Уайт заявлял, что отсутствие Рогана не связано с расистскими высказываниями Джо.

«Я не знаю, чем он был занят, вам лучше спросить у него, но никакого отстранения не было.

Все эти разговоры – полная чушь. Когда Джо будет готов работать, он вернется», – сказал босс UFC.

Джейк Пол про отстранение Рогана: «При этом ESPN и Disney не имеет ничего против Уайта, который называет репортеров придурками»

Исраэль Адесанья: «Джо Роган – мой нигер, так что к черту весь этот шум»