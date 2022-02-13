Тай Туиваса: «Я не против быть парнем, который пьет пиво из обуви»

Тяжеловес UFC Тай Туиваса ответил на вопрос о своем публичном образе. По словам спортсмена, он не против, если широкая масса зрителей будет ассоциировать его только с известным ритуалом австралийца.

«Я не против быть парнем, который пьет пиво из обуви. Да, возможно, все фокусируются на этом, но я все же вырубаю лучших в мире.

Так что решать людям, пусть воспринимают меня как хотят. Но я уже сказал, что у меня хорошая команда. Мы неплохо справляемся», – сказал Туиваса.

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