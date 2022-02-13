Тай Туиваса: «Сам Дэйна Уайт сегодня сделал «шуи» из моей шуивасы»

Рейтинговый тяжеловес UFC Тай Туиваса рассказал о своих ощущениях после яркой победы над Дерриком Льюисом.

На послематчевой пресс-конференции Туиваса заявил, что президент UFC Дэйна Уайт попил из ботинка, который австралиец ранее подарил промоутеру.

«Чувствую себя прекрасно, для меня это двойная победа. Сам босс сегодня сделал «шуи»из моей шуивасы.

Я хорошо отбился в Хьюстоне. Поначалу меня освистывали, но закончили мы аплодисментами, так что я доволен», – сказал Тай.

🍺 Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают

Видео нокаута в бою Тая Туивасы и Деррика Льюиса на UFC 271

